Indagini morte Libero De Rienzo: oggi le analisi sulle tracce di polvere bianca e l’autopsia Oggi sarà disposto l’incarico per eseguire l’autopsia sul corpo di Libero De Rienzo, l’attore di 44 anni trovato senza vita in casa stroncato da un infarto. I Ris dei carabinieri eseguiranno anche delle analisi sulle tracce di polvere bianca trovate in casa. Disposto anche il sequestro e l’analisi del cellulare e del computer.

A cura di Redazione Roma

Oggi verrà affidato l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo di Libero De Rienzo, che si svolgerà al Policlinico Gemelli di Roma. L'attore, 44 anni, è morto stroncato da un infarto, il corpo rinvenuto da un amico nel suo appartamento in via Madonna del Riposo in zona Aurelio a Roma. L'esame autoptico dovrebbe fornire le risposte definitive sul decesso di De Rienzo, stabilendone con certezza le cause. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per "morte in conseguenza di altro reato", al momento contro ignoti. Una prassi necessaria a svolgere tutte le indagini del caso.

In casa non sono stati trovati stupefacenti ma solo dei tranquillanti, ma i Ris dei carabinieri oggi analizzeranno su mandato del procuratore aggiunto Nunzia D’Elia e del pm Francesco Minisci le tracce di polvere bianca trovata all'interno dell'appartamento. In passato l'attore aveva consumato assiduamente stupefacenti, anche cocaina, un passato che non era un mistero ma che si sarebbe lasciato alle spalle crescendo. Sono stati posti sotto sequestro anche il telefono e il computer dell'attore, nella speranza che diano indicazioni utili sugli spostamenti e gli incontri negli ultimi giorni di vita di "Picchio", come lo chiamavano gli amici dal tempo del liceo.

La morte improvvisa di Libero De Rienzo

Schivo, ironico, un tempo comico geniale, ma anche melanconico. Libero De Rienzo è stato un anti divo come pochi ne conosce il nostro cinema e la sua morte ha choccato i tantissimi amici e chi gli voleva bene. Il corpo è stato ritrovato da un amico dopo l'allarme lanciato dalla moglie, la costumista Marcella Mosca con cui ha due bambini, preoccupata di non riuscire da ore a mettersi in contatto con lui. Da quel momento le domande a cui le indagini dare una risposta.