Incubo ferrovia Roma-Viterbo: oggi servizio sospeso a causa guasto treni: “Tutti rotti”

Alle 16.20 Astral Infomobilità ha comunicato che il servizio sulla Roma Viterbo è "sospeso sulla tratta urbana causa guasto treni, attivi i bus sostitutivi".

Scrive su Facebook un'amministratrice del gruppo "COMITATO PENDOLARI FERROVIA ROMA NORD": "Stanno chiudendo la stazione non ci sono treni. Tutti rotti. Ci sono le navette".

Questa una lettera pubblicata sulla pagina Comitato Pendolari Ferrovia Roma Nord:

Quello che sta accadendo da giorni alla ferrovia roma civita viterbo è vergognoso, veramente da peggiore ferrovia d'ITALIA quale è!Dalla settimana scorsa vengono soppresse decine e decine di corse al giorno e da poco la stazione di Flaminio è stata chiusa "si dice" per mancanza di treni.Si dice…dato che non esiste una comunicazione ufficiale.Le navette sostitutive non ci sono ancora.Procederemo a una denuncia formale alla procura della repubblica per interruzione di servizio pubblico.Tanto che sia ATAC, COTRAL o ASTRAL poco o nulla cambia per noi, le condizioni sono indecenti e non riuscite a garantire un orario di servizio nemmeno con la metà delle corse.E' inutile continuare a parlare, ci avete stancato con le vostre promesse al fresco dei vostri uffici. ANDATE IN STAZIONE a parlare con i pendolari che comunque non se ne vanno dalla stazione visto che la chiusura sembra pretestuosa.Alleghiamo immagini attuali e attendiamo chiarimenti urgenti.

grazieIng. Fabrizio BonanniComitato Pendolari Ferrovia Roma Nord