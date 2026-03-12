Giovedì nero per i pendolari da Viterbo a Roma, ritardi e treni soppressi: “Non sappiamo quando arriveremo”

“Vicino a me un signore aveva la visita dal medico alle 9. Non arriverà mai”, è il commento di una donna che si trova in attesa del treno in banchina.

Banchina piena ad Anguilla per il treno in ritardo.

Un guasto fra Manziana e Anguillara sta causando disagi all'intera linea che da Viterbo porta a Roma. Sono molte le persone che questa mattina stanno riscontrando disservizi in tutta la linea. "Sopprimono anche i treni che partono da La Storta – racconta una pendolare sui social network – Vicino a me c'è un signore che avrebbe appuntamento alle 9 in ospedale per il controllo del pacemaker. Non si sa bene quando tutta sta gente riuscirà ad arrivare a destinazione".

Che sia all'ospedale per visite, lavoro o scuola oggi, a causa del guasto e anche per la pioggia che sta bloccando la Capitale, nessuno sa quando riuscirà ad arrivare. Ciò che è certo è che molti sono da ore in attesa del treno. Oltre ai ritardi, molti convogli sono stati soppressi.

Come scrivono in una nota da Trenitalia pubblicata sul sito alle 7.30, la "circolazione è rallentata per un un inconveniente tecnico alla linea tra Oriolo e Manziana. I treni Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti".

Articolo in aggiornamento