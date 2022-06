Incidenti sul Grande Raccordo Anulare: traffico paralizzato oggi a Roma Diversi incidenti stradali hanno paralizzato il traffico oggi, martedì 7 giugno, a Roma.

A cura di Enrico Tata

Screen Google Maps 10.40

Almeno tre incidenti avvenuti in mattinata tra il Grande Raccordo Anulare e il tratto urbano dell'Autostrada A24 stanno paralizzando il traffico a Roma. Tutto bloccato questa mattina, con lunghe code nella corsia interna del Gra e sulla corsia esterna in tutto il quadrante Sud Est. Traffico completamente fermo anche sul tratto urbano della A24 in direzione Roma Centro.

Luceverde Roma ha segnalato un incidente sul Raccordo alle 9,25 con code tra Casilina e Nomentana in carreggiata esterna.

Sempre Luceverde ha segnalato alle 9,14 un incidente sul tratto urbano dell'Autostrada A24 con code in complanare tra viale Togliatti e Grande Raccordo Anulare. Altro incidente segnalato sulla A90 Raccordo Anulare con lunghe code tra Prenestina e Cristoforo Colombo in carreggiata interna.