Incidente via Flaminia, Mariella è morta a 27 anni travolta da un tir sotto gli occhi del fidanzato La giovane studentessa universitaria romana è la vittima dell’incidente avvenuto ieri su via Flaminia in provincia di Viterbo. Viaggiava in moto con il suo fidanzato, quando nell’impatto con un’auto è stata sbalzata sulla corsia opposta venendo investita da un tir che stava sopraggiungendo.

A cura di Redazione Roma

Mariella Carrino, 27 anni, è la vittima del drammatico incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 30 giugno, su via Flaminia all'altezza di Civica Castellana nel Viterbese. Erano circa le 17.00 quando al chilometro 61 della consolare che porta a Nord di Roma, la moto su cui viaggia Mariella si scontra con una Fiat Panda. La giovane e il fidanzato, di una decina d'anni più grande, che si trova alla guida della due ruote, sono sbalzati dalla sella sull'asfalto. La ragazza finisce sulla corsia dell'altro senso di marcia per colpa dell'impatto con l'automobile, e viene travolta da un'autocarro che marcia nella direzione opposta. Il camionista prova a sterzare, ma non riesce a evitare di investirla.

Sul posto arrivano i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Mariella è incastrata sotto il tir, i vigili del fuoco lo sollevano ma ormai è troppo tardi: quando la giovane viene estratta il personale sanitario nonostante i tentativi non riesce a rianimarla, e medici e paramedici non possono fare altro che constatare il decesso. La 27enne è morta davanti agli occhi del fidanzato, a sua volta ferito e ora in stato di choc. L'uomo, più grande di lei e di professione manager, è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Gemelli di Roma. Da quanto si apprende le sue condizioni sono gravi – ha riportato diverse lesioni e fratture ma non è in pericolo di vita. La coppia viaggiava spesso in moto, una vera e propria passione condivisa.

Sull'incidente è stato aperto un fascicolo per accertare dinamica e responsabilità. I carabinieri hanno messo sotto sequestro tutti i mezzi coinvolti ed eseguito i rilievi del caso. La salma sarà sottoposta ad autopsia.