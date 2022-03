Incidente tra tre auto su via Ardeatina, i veicoli prendono fuoco: due feriti gravi La strada è stata chiusa al traffico per consentire agli agenti della Polizia Locale di eseguire i rilievi e stabilire le cause dell’incidente.

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente questa mattina a Roma in via Viggiano, all'incrocio con via Ardeatina. Tre macchine si sono scontrare per cause ancora da accertare verso le 9.30, due di queste hanno preso fuoco e sono state completamente avvolte dalle fiamme. Due persone sono rimaste ferite in modo grave e state portate in codice rosso all'ospedale San Giovanni. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche il personale sanitario del 118 e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, che si occuperanno dei rilievi del caso. Il tratto di strada interessato dall'incidente è stato chiuso, si registra traffico intenso e lunghe code di auto.

L'incidente è avvenuto questa mattina proprio nell'ora in cui le strade sono più trafficate e le persone escono di casa per andare al lavoro, cosa che ha creato molti disagi. Al momento cosa sia accaduto, non è ancora noto. I caschi bianchi sono al lavoro per eseguire i rilievi e capire se vi siano eventuali responsabilità per l'incidente. Per adesso due sono i feriti gravi che hanno avuto bisogno del trasporto urgente in ospedale, mentre della terza persona coinvolta nel sinistro non si hanno ancora notizie. Momenti di paura si sono avuti quando le due vetture hanno preso fuoco, con il timore che le persone all'interno potessero rimanere intrappolate.

Un incidente che riporta alla mente quello avvenuto pochi giorni fa a Centocelle in via dei Castani. Una macchina e un autobus si sono scontrati all'altezza del Burger King, ed entrambi i veicoli hanno preso fuoco. Ad avere la peggio è stato il conducente dell'auto, morto carbonizzato ed estratto poi dal veicolo dai Vigili del Fuoco. Si tratterebbe di un giovane di 25 anni, ma la sua identità dovrà essere confermata dall'esame del Dna.