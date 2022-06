Incidente tra scooter e auto a Castel Fusano: grave una 20enne soccorsa in eliambulanza Ha avuto bisogno dell’eliambulanza una 20enne rimasta gravemente ferita in un incidente ieri pomeriggio a Castel Fusano. Il suo scooter si è scontrato con un’auto.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio.

È grave una ragazza di vent'anni rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto in via Besana in zona Castel Fusano a Roma. Il sinistro risale al pomeriggio di ieri, lunedì 13 giugno, ed è avvenuto lungo il litorale romano, nel territorio del X Municipio. A rimanere coinvolti sono stati due veicoli, una Fiat 500 X e uno scooter Honda Foresight che, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte della polizia locale di Roma Capitale, si sono scontrati. Ad avere la peggio è stata la ragazza, che ha avuto bisogno di cure mediche ed è stata trasportata con urgenza in ospedale. Secondo le informazioni apprese al momento dell'incidente erano circa le ore 18.30, i due veicoli si sono urtati mentre procedevano all'altezza della via Litoranea. Alla guida della macchina c'era un uomo di ventisette anni, che si è fermato a prestarle soccorso, in attesa dell'arrivo dei paramedici.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario. Date le condizioni di salute della ragazza è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza, che l'ha presa in carico e trasportata in volo all'ospedale San Camillo. Arrivata al pronto soccorso la paziente è stata affidata ai medici che l'hanno sottoposta alle cure del caso. Da quanto si apprende è grave e fatidiche saranno le prossime ore. Presenti per i rilievi scientifici agli agenti della polizia locale di Roma Capitale del X gruppo Mare, che hanno svolto gli accertamenti e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Sono al momento al vaglio le responsabilità a carico di entrambi i conducenti.