Incidente tra due moto su via Anagnina: due feriti gravi in ospedale Incidente su via Anagnina: due motociclette si sono scontrate, feriti in maniera grave i guidatori portati in codice rosso al Casilino e a Tor Vergata.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Scontro tra due moto lungo via Anagnina, in direzione Roma: nell'impatto, due motociclisti sono rimasti feriti e portati in ospedale. A scontrarsi sono state un Tmax ed un Agility. Non si conoscono ancora le cause dell'incidente né l'esatta dinamica: nell'impatto tuttavia i due guidatori sono rimasti feriti in modo grave, e sono stati portati in codice rosso uno al Policlinico Casilino ed un altro al Policlinico di Tor Vergata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del Gruppo Tuscolano.