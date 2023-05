Incidente tra due autobus e una moto a Casalotti: motociclista a terra Un motociclista a terra all’incrocio tra via Boccea all’altezza di via Nazareth a Casalotti è quanto segnalano a Fanpage.it.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un incidente stradale è avvenuto in via Boccea all'altezza via Nazareth in zona Casalotti a Roma. A rimanere coinvolti dalle prime informazioni sono due autobus e una moto, che per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si sono scontrati. Il sinistro si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 29 maggio. La scena si è svolta davanti agli automobilisti di passaggio, che hanno notato il motociclista riverso sull'asfalto. Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute. Sul posto è arrivato il personale sanitario in ambulanza. Presenti per i rilievi di rito gli agenti della polzia locale di Roma Capitale, che hanno svolto i rilievi.