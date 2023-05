Incidente tra due auto su via Pontina, una finisce nella cunetta: morta una donna Tragedia su via Pontina a Sabaudia nel pomeriggio, dove due auto si sono scontrate. Il bilancio è una donna morta e un uomo ferito.

A cura di Alessia Rabbai

Una donna di sessant'anni è morta in un incidente stradale su via Pontina nel Comune di Sabaudia. Il sinistro risale al pomeriggio di oggi, mercoledì 24 maggio, e si è verificato nel territorio della provincia di Latina. La vittiima è una donna di sessant'anni, della quale non si conoscono ancora le generalità e per la quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita. Secondo le prima informazioni apprese a scontrarsi sono state due auto, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, che si sono urtate al chilometro 88,800 di via Pontina, all'altezza del bivio di via dei Braccianti, località Cerasella. L'impatto è stato talmente violento da far finire una delle due vetture nella cunetta che costeggia la carreggiata adibita al transito dei veicoli.

Il conducente dell'auto è rimasto intrappolato tra le lamiere e per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Ma ad avere la peggio è stata l'altra automobililsta, che è morta praticamente sul colpo, a causa delle gravi ferite e traumi riportati, che non le hanno purtroppo lasciato scampo. Sul posto è arrivato il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso. I paramedici hanno preso in carico l'uomo che i pompieri hanno tirato fuori dall'auto incidentata e lo hanno trasportato in ospedale. Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute. Per la donna invece non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Hanno cercato di rianimarla, praticandogli il massaggio cardiocircolatorio, purtroppo senza esito.

Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire al dinamica dell'accaduto. Terminate le verifiche sul posto, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che valuterà se disporne l'autopsia. Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico e code nel corso del pomeriggio. Via Pontina è stata temporaneamente chiusa tra Migliara51 e strada Gian Filippo lungo entrambe le direzioni, fino al termine dell'intervento di soccorritori e forze dell'ordine.