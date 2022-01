Incidente tra due auto a Zagarolo, una finisce ai piedi di un dirupo: ferite due donne Hanno riportato graffi e ferite le due donne rimaste coinvolte nell’incidente stradale tra le loro due auto stamattina a Zagarolo.

A cura di Alessia Rabbai

Una delle auto coinvolte nell’incidente di Zagarolo (Immagine dei vigili del fuoco)

Incidente stradale lungo via Pedemontana Stella a Zagarolo, a seguito del quale due donne sono rimaste ferite. Il sinistro risale alla mattinata di oggi, martedì 26 gennaio, ed è avvenuto in località Colle dell'Oro. A rimanere coinvolte per cause non note e ancora in corso d'accertamento sono state due auto a bordo delle quali viaggiavano due donne, che a seguito dell'incidente hanno avuto bisogno di ricorrere a cure mediche. Secondo le informazioni apprese era poco prima delle 9.30 quando le due vetture sono rimaste coinvolte nel sinistro che si è verificato all'altezza del civico 303. Una delle due automobili è uscita fuori strada, bloccandosi ai piedi di una scarpata. La scena si è svolta davanti agli occhi degli automobilisti di passaggio. Arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul posto è arrivato il personale sanitario in ambulanza.

Lievemente ferite le due donne rimaste coinvolte nell'incidente a Zagarolo

Per recuperare le due donne rimaste coinvolte nell'incidente in località Colle dell'Oro a Zagarolo è stato necessario l'aiuto dei vigili del fuoco che, arrivata la richiesta d'intervento alla Sala Operativa del Comando provinciale di Roma, sono arrivati con la squadra 24A. I pompieri le hanno estratte entrambe dalle auto incidentate e affidate alle cure dei paramedici. Da quanto si apprende fortunatamente non sono gravi, hanno riportato lievi graffi e ferite e sono state medicate. Per l'intera durata dell'intervento la strada coinvolta nel sinistro è stata temporaneamente chiusa al traffico per agevolare le operazioni e per rimuovere i veicoli incidentati. Terminate le verifiche e messa in sicurezza l'area, la circolazione è tornata alla normalità, senza particolari ripercussioni.