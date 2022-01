Incidente tra camion e furgone: chiusa corsia del Grande Raccordo Anulare per intervento elicottero Un tratto di Grande Raccordo Anulare è stato chiuso dopo un grave incidente tra due mezzi pesanti e per consentire l’atterraggio di un’eliambulanza per soccorrere un ferito.

A cura di Enrico Tata

Luceverde Roma segnala la chiusura della carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare tra l'uscita di via Flaminia e la Diramazione Roma Nord. Si segnalano inoltre lunghe code tra la Cassia bis e via della Bufalotta sempre in corsia interna per un grave incidente tra un camion e un furgone. Stando a quanto si apprende, una persona è rimasta ferita in modo grave.

Astral Infomobilità segnala traffico bloccato "nelle due direzioni sul Grande Raccordo Anulare tra Diramazione Roma Nord e Bufalotta per un incidente al km 21+500". In corso l’intervento dell’elisoccorso e per questo si è resa necessaria la chiusura temporanea di un tratto di corsia interna del Gra.