Incidente tra auto e moto a Cave: Emanuele Bangrazi muore a 40 anni, arrestato l’automobilista Tragedia sulla strada a Cave in provincia di Roma, dove il 40enne Emanuele Bangrazi è morto in un incindente stradale tra auto e moto. L’automobilista 84enne è stato arrestato.

A cura di Alessia Rabbai

Emanuele Bangrazi

Emanuele Bangrazi è il quarantenne morto nell'incidente stradale in via della Selce a Cave, in provincia di Roma. Il sinistro è avvenuto nella mattinata di domenica scorsa 1 ottobre. A scontrarsi sono state la sua moto e un'auto e l'automobilista, un uomo di ottantaquattro anni, è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Sull'episodio indagano i carabinieri di Cave e Palestrina, che hanno svolto i rilievi, ascoltato alcuni testimoni e ricostruito la dinamica dell'accaduto.

I messaggi di cordoglio per Emanuele Bangrazi

Emanuele era romano ma viveva a Cave. La notizia della sua drammatica e prematura scomparsa si è diffusa rapidamente, la comunità si è stretta intorno alla famiglia, in attesa che vengano celebrati i funerali, per dargli l'ultimo saluto. Tanti i messaggi di cordoglio comparsi sui social network.

Claudio, un suo caro amico, scrive: "Fratè, non trovo più le parole per parlare di perdita, di dolore e di sofferenza. Non ho più nemmeno le lacrime: oggi le ho versate tutte. Trentadue anni di amicizia. Ti ho raccontato tutto di me e quando ci siamo mostrati anche i lati peggiori, il giorno dopo ci volevamo più bene di prima. Non smetterò mai di volerti bene e di provare quel profondo senso di stima che ho sempre nutrito per te. Sei sempre stato tu la parte più bella di noi. Addio Fratè".

L'incidente a Cave in cui è morto Emanuele Bangrazi

Emanuele Bangrazi poco prima di morire era in sella alla sua moto Guzzi e stava percorrendo via della Selce nel territorio della provincia di Roma, quando improvvisamente l'auto, un'Opel Corsa, guidata dall'ottantaquattrenne, lo ha travolto. Il motociclista ha fatto un volo di diversi metri, prima di finire rovinosamente sull'asfalto, un impatto che si è rivelato fatale e il decesso è sopraggiunto praticamente sul colpo. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti, che hanno assistito alla scena.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per un moticiclista le cui condizioni sembravano critiche, sul posto è giunto il personale saniario in ambulanza. I paramedici però non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso per le gravi ferite e traumi riportati. I militari sono riusciti a risalire all'identità dell'anziano grazie alla descrizione fornita dai testimoni e lo hanno raggiunto a casa, dove l'hanno trovato in stato di choc e arrestato.