Incidente tra auto e Jeep ad Arpino: Elio Orsini muore a 31 anni Non c’è stato nulla da fare per Elio Orsini, il 31enne morto ad Arpino in un incidente che ha coinvolto la sua auto e una Jeep.

A cura di Alessia Rabbai

È Elio Orsini il trentunenne morto nell'incidente stradale avvenuto nella serata di sabato 21 gennaio ad Arpino, in provincia di Frosinone. La vittima era un uomo del posto, la notizia della sua improvvisa e prematura scomparsa si è diffusa in breve tempo tra la comunità del piccolo centro, che si è stretta con cordoglio alla famiglia, in attesa che vengano celebrati i funerali, per dargli l'ultimo saluto. Sono tanti i messaggi d'addio comparsi in queste ore sui social network da parte di chi lo conosceva e lo ricorda con affetto.

"Buon viaggio, le parole non vengono. Che lieve ti sia la terra" scrive Fausta. La sua bacheca Facebook è stata inondata di post. "Sei stato la prima persona che ho conosciuto ad Arpino: solare, gentile e con un gran cuore – scrive Raffaella – un nuovo angelo brilla in cielo". E Vincenzo: "Queste sono notizie che non vorremmo mai sentire, ci siamo conosciuti per un breve periodo, ma mi è bastato per capire che eri una persona eccezionale".

L'incidente in cui è morto Elio Orsini

Elio Orsini secondo quanto ricostruito finora la sera dell'incidente in cui ha perso la vita era alla guida della sua auto Renault Modus in località Vuotti ed era insieme al suo cane. Per cause non note e ancora in corso d'accertamento si è scontrato con una Jeep. Sul posto, ricevuta la segnalazione dell'incidente con la richiesta urgente d'intervento, è arrivato il personale sanitario del 118 con diversi mezzi di soccorso. Data la gravità del sinistro è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco, per estrarlo dalle lamiere della vettura.

Per Elio non c'è stato purtroppo nulla da fare. Le persone che viaggiavano all'interno della Jeep sono rimaste ferite, fortunatamente non gravi, e sono state trasportate in ospedale, per gli accertamenti del caso. Inevitabili i disagi alla circolazione, con la strada che è stata chiusa per agevolare le operazioni di soccorso e consentire i rilievi dei carabinieri in sicurezza. Terminate le verifiche sul posto la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disoposizione dell'Autorità Giudiziaria.