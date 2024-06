Incidente tra auto e bus a Monteverde, ambulanze sul posto

video suggerito

Incidente tra un'automobile e un autobus Atac su via Ozanam, incrocio via Catel, a Monteverde, Roma. Stando a quanto si apprende, lo scontro è avvenuto intorno alle 9.30 di oggi, mercoledì 26 giugno. Ci sarebbero feriti sia tra i passeggeri a bordo del mezzo pubblico, della linea 44, che tra chi si trovava a bordo della vettura. Sul posto sono arrivate due ambulanze e i vigili del fuoco.

Secondo quanto si legge sul gruppo Facebook di quartiere "Noi dei Colli Portuensi, Monteverde e dintorni", sarebbero bloccate al traffico via Catel, via Ozanam e le vie limitrofe: "Appena arrivati i pompieri per sbloccare l’auto dal bus. Dall’impatto diciamo che l’auto aveva già impegnato l’incrocio e anche il bus non andava piano, frenando all’ultimo secondo".