Incidente sull’Ostiense, Cristian Parisi calciatore di Fiumicino muore dopo 12 giorni di agonia Non ce l’ha fatta Cristian Parisi, il trentottenne gravemente ferito e finito in ospedale a seguito di un incidente stradale avvenuto in via Ostiense nel quale sono rimasti coinvolti il suo scooter e un crossover. Il calciatore di Fiumicino ha smesso di lottare e si è spento dopo dodici giorni di agonia.

A cura di Alessia Rabbai

Cristian Parisi è morto dopo quasi due settimane di agonia. Il trentottenne non ce l'ha fatta, rimasto ferito gravemente a seguito di un incidente stradale, ha combattuto per giorni tra la vita e la morte in un letto della terapia intensiva dell'ospedale San Camillo di Roma, dove si trovava ricoverato. Per Cristian non c'è stato nulla da fare, è deceduto per le gravi ferite e traumi riportati, che lo avevano fatto finire in coma. Si era risvegliato alcuni giorni fa, medici e famigliari hanno sperato che potesse farcela, ma le sue condizioni di salute sono progressivamente precipitate, fino al decesso. La notizia della sua scomparsa si è diffusa nelle ore successive, gli amici, che affettuosamente lo chiamavano il Folletto di Guidonia, e conoscenti, si sono stretti intorno al dolore della famiglia, in attesa che vengano celebrati i funerali, per dargli l'ultimo saluto. Tantissimi i messaggi che lo ricordano con affetto, Marco scrive: "Sono onorato di averti incontrato nel mio cammino e di averti ammirato come calciatore e come ragazzo".

L'incidente di Cristian Parisi sulla Cristoforo Colombo

L'incidente in cui è rimasto gravemente ferito Cristian Parisi e che lo ha portato alla morte è avvenuto lungo via Ostiense. Il trentottenne era in sella al suo scooter Yamaha T-Max e stava percorrendo la strada, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, è finito contro un crossover Dacia Duster. L'imaptto è stato molto violento e Cristian è finito riverso sull'asfalto. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul luogo del sinistro è intervenuto il personale sanitario che lo ha soccorso, poi la corsa disperata in ospedale a sirene spiegate. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto ed accertare eventuali responsabilità a carico del conducente del veicolo a quattro ruote.