Incidente sull’Autostrada del Sole a Guidonia tra furgone e auto: 4 feriti, uno è grave Grave incidente stradale sull’A1 Austostrada del Sole all’altezza del chilometro 562 nei pressi di Guidonia Montecelio, alle porte di Roma. A scontrarsi nella tarda mattinata di oggi sono state due auto e un furgone: il bilancio è di quattro feriti, dei quali uno è grave. Tutti trasportati in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine dei vigili del fuoco

Quattro feriti, di cui uno grave è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto lungo l'A1 Autostrada del Sole nel tratto che precede il Comune di Guidonia Montecelio, alle porte di Roma. Il sinistro risale alla tarda mattinata di oggi, domenica 31 ottobre. Secondo le informazioni apprese era poco prima di mezzogiorno quando si è verificoto lo scontro, che ha coinvolto un furgone e due auto. Per cause non note e al momento in corso d'accertamento, i tre veicoli si sono urtati all'altezza del civico 562, l'impatto è stato molto violento. La scena si è svolta davanti agli automobilisti di passaggio lungo la strada trafficata, tante le persone che si sono messe in viaggio a risosso della festa di Ognissanti. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto sono intervenuti diversi mezzi con a bordo i soccorritori. Per liberare le persone rimaste ferite intrappolate all'interno dei veicoli ridotti a grovigli di lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Arrivata la segnalazione con richiesta urgente d'intervento alla Sala Operativa del Comando provinciale di Roma, sul luogo dell'incidente sono intervenute tre squadre, che hanno lavorato con l'aiuto del Carro Fiamma. I pompieri hanno estratto i feriti dagli abitacoli delle auto e li hanno consegnati nelle mani del personale sanitario, nel frattempo giunto sul posto.

I paramedici hanno preso in carico i feriti e li hanno trasportati in ospedale. Date le consizioni di salute di uno di loro, parse fin da subito particolarmente critiche, è stato necessario anche l'intervento dell'eliambulanza. Tutti e quattro sono stati trasferiti negli ospedali romani. Presenti per i rilievi di rito gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto gli accertamenti del caso, lavorano per ricosttruire l'esatta dinamica dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti. Inevitabili i disagi alla circolazione, con il tratto di autostrada prospiciente a Guidonia coinvolto nel grave incidente che è stato temporaneamente chiuso e nel primo pomeriggio ha riaperto solo la corsia di emergenza, per consentire il transito delle auto in coda.