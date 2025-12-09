roma
Incidente sull’autostrada A1 tra Colleferro e Roma Sud: traffico in tilt, 10 chilometri di coda

Code di 10 km sull’A1 per un incidente vicino allo svincolo di Valmontone: coinvolti un furgone e due auto. Traffico verso Roma su una sola corsia.
A cura di Francesco Esposito
Immagine di repertorio
Un incidente ha causato una coda di auto e camion lunga 10 chilometri sull'autostrada A1 Milano-Napoli all'altezza di Colleferro, nella città metropolitana di Roma. Il sinistro è avvenuto nei pressi del bivio con la D19 Diramazione Roma Sud in direzione Firenze intorno alle 9.30 delle mattina di martedì 9 dicembre 2025.

L'incidente allo svincolo di Valmontone

La posizione precisa dell'impatto sarebbe all'altezza dello svincolo per Valmontone, al chilometro 585 dell'Autostrada del Sole. Sembra che a rimanere coinvolti siano stati un furgone e due automobili. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, ma anche le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5 Tronco di Roma di Autostrade per l'Italia. Al momento non si registrano feriti.

Come raggiungere Roma dall'A1

Resta il grave disagio per i viaggiatori. La lunga coda va da Anagni fino alla diramazione per Roma Sud. Andando verso nord e, quindi, verso la Capitale, il traffico procede su una sola corsia. Agli utenti in A1 diretti verso Firenze, Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Anagni, percorrere la Strada Statale 6 Casilina e poi riprendere l'autostrada al casello di San Cesareo, sulla diramazione Roma Sud.

