Incidente sull’Autostrada A1, tir di traverso sulla carreggiata: traffico fermo, maxi coda di 16km

A cura di Enrico Tata

Incidente sull'Autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Colleferro e Valmontone in direzione Roma. Nella mattinata di oggi si sono scontrate tre automobili e tre mezzi pesanti all'altezza del chilometro 590 dell'autostrada. Un tir ha sbandato ed è rimasto di traverso al centro della carreggiata. Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia stradale, ambulanze del 118 e gli uomini della Direzione 5 Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Al momento non si hanno. notizie in merito a feriti.

Traffico bloccato, maxi coda di 16km: i consigli per gli automobilisti

Il traffico è attualmente bloccato e si segnala una maxi coda di 16 chilometri tra Colleferro e Valmontone in direzione della Capitale. Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Ferentino e rientrare a Valmontone dopo aver percorso la SS6 via Casilina.

Aggiornamento 9.45: traffico in diminuzione

Aggiornamento ore 9:45: Autostrade per l'Italia informa in una nota che sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Colleferro e Valmontone verso Roma, si registrano 10 chilometri di coda in diminuzione. Attualmente, informa ancora la società, il tratto interessato dall'incidente è stato riaperto al traffico e i veicoli transitano su tutte le corsie disponibili. Nei prossimi minuti, quindi, la situazione dovrebbe tornare alla normalità.