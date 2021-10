Incidente sull’Autostrada A1, si ribalta un pulmino: morto il conducente, 5 i feriti Drammatico il bilancio dell’incidente avvenuto oggi sull’autostrada A1 nel tratto tra l’uscita per Orte e quella per Magliano Sabina in direzione di Roma. Qui un pulmino si è ribaltato in circostanze ancora da chiarire. Nel sinistro ha perso la vita il conducente del mezzo e cinque persone sono rimaste ferite.

A cura di Redazione Roma

Un grave incidente è avvenuto nella giornata di oggi – giovedì 28 ottobre – sull'autostrada A1 in direzione di Roma. Erano circa le 13.30 quando, per cause ancora da chiarire, un pulmino si è ribaltato all'altezza del chilometro 497,8, nel tratto compreso tra l'uscita di Magliano Sabina e lo svincolo per Orte, a cavallo tra la provincia di Rieti e quella di Viterbo. Il sinistro ha coinvolto un pulmino che, procedendo ad alta velocità, si è ribaltato più volte sulla stradale. Drammatico il bilancio dello schianto: nell'incidente ha perso la vita il conducente del pulmino e cinque persone sono rimaste ferite.

Chiuso il tratto di autostrada interessato: code fino a 11 chilometri

Il tratto di strada interessato è stato chiuso per rendere possibili le operazioni di soccorso in condizioni di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari con diverse ambulanze: i feriti estratti dai vigili del fuoco dalle lamiere del mezzo, sono stati trasportati d'urgenza in ospedale. Purtroppo invece il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'autista. Il traffico è stato a lungo deviato e si sono registrate code fino a undici chilometri in direzione della capitale, mentre il traffico proveniente da Firenze è stato deviato lungo la SP315 per Orte Scalo, prendendo successivamente la SP150 per Magliano Sabina e rientrando in A1 a Magliano Sabina. Inevitabili i disagi al traffico. Sul posto anche i soccorsi meccanici per provvedere alla rimozione del mezzo, il personale dell'Anas e della polizia stradale per le deviazioni alla circolazione e i rilievi del caso.