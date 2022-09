Incidente sull’Autostrada A1, 11 chilometri di coda verso Roma Grave incidente avvenuto nel corso della serata di oggi, domenica 11 settembre, sull’Autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Anagni e Colleferro in direzione di Roma.

A cura di Enrico Tata

Grave incidente avvenuto nel corso della serata di oggi, domenica 11 settembre, sull'Autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Anagni e Colleferro in direzione di Roma. Stando a quanto si apprende, si sono scontrate due automobili al chilometro 597. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione di Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Per il momento sull'autostrada si traffica su una sola corsia di marcia e ci sono 10 chilometri di coda in direzione di Roma.

Lunghe code, Autostrade consigliava di uscire a Ferentino

Autostrade per l'Italia consiglia agli utenti diretti verso la Capitale di uscire a Ferentino e di percorrere la via Casilina per poi rientrare in autostrada all'altezza del casello di Colleferro. Autostrade per l'italia ha in seguito informato, alle ore 19.15 circa, che le automobili coinvolte nell'incidente sono state rimosse e le corsie sono state riaperte. La coda, tuttavia, ha raggiunto una lunghezza di oltre 11 chilometri sempre in direzione della Capitale. L'azienda che gestisce l'A1 consigliava ancora di uscire a Ferentino, percorrere la SS6 Via Casilina per poi rientrare in autostrada a Colleferro.