Ha travolto un motociclista ed è scappato, ma gli agenti della polizia locale di Roma Capitale sono risaliti a lui e lo hanno fermato a poche ore di distanza dall'incidente stradale. A finire nei guai un trentenne italiano, di origine egiziana, che è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso. Il sinistro risale alla serata di ieri, mercoledì 15 luglio, è avvenuto lungo via Aurelia e ha coinvolto una moto e un'auto. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 20 e il motociclista, un quarantottenne, stava percorrendo via Aurelia, quando, improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, la Toyota Yaris con alla guida il trentenne lo ha urtato, facendolo cadere sull'asfalto all'altezza del chilometro 11.300. L'impatto è stato violento ed il motociclista è stato sbalzato dalla sella. L'autista non si è fermato a prestare soccorso alla vittima, ma ha preoseguito il tragitto, facendo perdere le proprie tracce. Il conducente del veicolo a due ruote ha avuto bisogno di cure mediche.

Pirata della strada denunciato per fuga ed omissione di soccorso

Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del Gruppo Aurelio, che hanno svolto gli accertamenti necessari al caso e hanno avviato le indagini per risalire all'identità del responsabile. Gli agenti sono riusciti ad identificarlo, grazie anche alle testimonianze dei passanti che hanno assistito alla scena e che hanno chiamato i soccorsi. Il personale del Reparto Polizia Giudiziaria Infortunistica Stradale del Gruppo, diretto da Massimo Fanelli, ha rintracciato prima il veicolo e poi l'uomo che si trovava alla guida, nei cui confronti è scattato il ritiro della patente e il sequestro penale del veicolo.