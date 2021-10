Incidente sull’Aurelia a Santa Severa, auto si schianta contro un palo: morto un 20enne Tragedia sulla via Aurelia nella frazione di Santa Severa sul litorale Nord della provincia di Roma, dove un ragazzo di poco più di vent’anni del posto è morto in un incidente stradale autonomo. Trasportato in eliambulanza all’ospedale, è deceduto poco dopo l’arrivo al Policlinico Gemelli di Roma.

A cura di Alessia Rabbai

Incidente mortale su via Aurelia a nella frazione di Santa Severa dove un ragazzo è morto. Il sinistro risale intorno alle ore 7 della mattinata di oggi, sabato 9 ottobre, ed è avvenuto nel territorio tra i Comuni di Ladispoli e Santa Marinella. La vittima è un giovane di poco più di vent'anni del posto, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare. Ancora non sono state rese note le sue generalità, era di Ladispoli. Per il ragazzo non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Secondo le informazioni apprese il giovane era alla guida della sua auto e stava percorrendo la strada sul litorale, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo della vettura, è uscito fuori strada e si è schiantato contro un palo. L'impatto è stato molto violento e ha danneggiato la macchina. La scena è avvenuta davanti agli automobilisti di passaggio, che si sono fermati a prestargli soccorso. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è giunto il personale sanitario. Date le condizioni di salute del ragazzo, che sono parse fin da subito disperate, nei pressi dell'incidente è atterrata l'eliambulanza, con i paramedici che lo hanno preso in carico e trasportato in volo al Policlinico Agostino Gemelli di Roma.

Il ragazzo è morto dopo il trasporto in ospedale

Una volta arrivato nel nosocomio romano, il ragazzo non ce l'ha fatta, purtroppo è deceduto poco dopo, a causa dei gravi traumi e delle ferite riportate che non gli hanno lasciato scampo. Presenti per i rilievi del caso i carabinieri di competenza territoriale della Compagnia di Civitavecchia, che hanno svolto gli accertamenti di rito e hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto. Si tratta di un incidente autonomo, non risultano dunque coinvolti altri veicoli. Terminate le verifiche la salma è stata trasferita in obitorio, in attesa dei funerali.