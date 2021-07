Un motociclista è morto in un grave incidente stradale avvenuto lungo la via Appia a Latina. Il sinistro con tragico esito risale al pomeriggio di oggi, lunedì 5 luglio. Vittima una persona di cui al momento non si conoscono ancora le generalità e sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine. Secondo le prime informazioni apprese erano trascorse le ore 17, il motociclista era in sella al veicolo a due ruote e stava percorrendo la strada in prossimità della frazione di Tor Tre Ponti nel territorio pontino, quando, per cause non note e ancora in via di ricostruzione, si è scontrato frontalmente contro un tir. L'impatto è risultato fatale per il motociclista, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare e che è deceduto probabilmente sul colpo.

Eliambulanza atterrata a Tor Tre Ponti

A dare l'allarme gli automobilisti di passaggio, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza. Sul posto è atterrato l‘elisoccorso, con il personale a bordo, inutili i tentativi dei sanitari di salvargli la vita, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, sopraggiunto a seguito delle gravi ferite e traumi riportati. Presenti gli agenti della Polizia di Stato e della stradale, che hanno svolto i rilievi scientifici e indagano, per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Da accertare eventuali responsabilità da parte di chi al momento dell'incidente si trovava alla guida dei due veicoli. Inevitabili i disagi alla circolazione, con la strada chiusa temporaneamente, per agevolare le operazioni di soccorso e consentire in sicurezza le verifiche sul posto delle forze dell'ordine. Terminati gli accertamenti di rito, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per lo svolgimento dell'autopsia. La strada è stata successivamente riaperta e la circolazione nel corso della serata è tornata alla normalità.