Incidente sull’Appia a Latina, conducente del camion drogato alla guida: scattano i domiciliari

A cura di Beatrice Tominic

È stato trasferito agli arresti domiciliari il ragazzo alla guida del camion che ieri, martedì 30 luglio, all'ora di pranzo, è rimasto coinvolto in un incidente contro una moto sulla via Appia nel territorio pontino. In sella al veicolo Giuseppe Sposato, morto sul colpo e la compagna gravemente ferita, trasferita prima nell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina e poi elitrasportata all'ospedale San Camillo di Roma.

Nel corso degli accertamenti da parte dei carabinieri di Latina, infatti, il conducente del camion, un ragazzo di 30 anni, è risultato essere positivo al consumo di sostanze stupefacenti.

Per il trentenne scattano i domiciliari

Una volta ottenuti i risultati dei test alle sostanze stupefacenti, nel pomeriggio di martedì 30 luglio, i carabinieri del dipendente N.O.R. – Sezione Radiomobile di Latina, insieme a quelli di Latina Scalo, hanno arrestato il trentenne per il reato di omicidio stradale. Ora si trova agli arresti domiciliari a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

L'incidente sulla via Appia a Latina

Il tragico incidente è avvenuto sulla via Appia nel territorio di Latina, nella frazione di Borgo Faiti. Sposato e la compagna erano in moto, in sella alla loro Yamaha quando si sono schiantati contro il furgone che stava svoltando a sinistra, per raggiungere un'abitazione a cui avrebbe dovuto consegnare un pacco. L'incidente è avvenuto al chilometro 73.

Come sta la compagna gravemente ferita

Dopo l'impatto fra moto e furgoncino, la Yamaha ha continuato la sua corsa fino a schiantarsi contro un albero. Morto sul colpo Giuseppe Sposato, ferita gravemente la compagna che si trovava con lui in sella alla moto. Soccorsa dagli operatori del personale sanitario del 118, è stata prima accolta dall'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, poi è stata elitrasportata a Roma e ore si trova nell'ospedale San Camillo. I due si trovavano nel Lazio per una vacanza, ma vivevano in Valle D'Aosta: Sposato era residente a Aymavilles e aveva 47 anni.