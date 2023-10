Incidente sull’A24 a Carsoli, Marco Alessi si schianta contro il guardrail con la moto e muore Tragedia sulla strada sull’autostrada A24 a Carsoli, dove Marco Alessi, 39 anni e romano, è morto in moto schiantandosi contro un guardrail. Era diventato da poco papà per la seconda volta.

A cura di Alessia Rabbai

Marco Alessi (Foto Facebook)

Tragedia sull'autostrada A24 a Carsoli in Abruzzo, dove un motociclista è morto in un incidente. La vittima è Marco Alessi, trentanove anni, romano residente alla Montagnola, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Era da poco diventato papà per la seconda volta, prima di morire con la moto schiantandosi contro un guardrail. I drammatici fatti risalgono a venerdì 6 ottobre e si sono verificati nei pressi del casello di Carsoli.

Secondo le informazioni apprese Marco aveva deciso di approfittare della giornata di sole per concedersi un giro in moto nel passo delle Capannelle. Aveva scelto di percorrere le strade che si snodano tra Roma e l'Abruzzo. Al momento dell'incidente stava tornando a casa, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo della sua moto Kawasaki e si è schiantato contro il guardrail che costeggia la carreggiata. L'impatto è stato violento e si è rivelato fatale.

Il motociclista è infatti morto praticamente sul colpo a causa delle gravi ferite e traumi riportati che non gli hanno lasciato scampo. Sul posto ricevuta la chiamata d'emergenza dagli automobilisti di passaggio che si sono fermati a prestargli soccorso, sul posto è giunto il personale sanitario, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato purtroppo inutile. Presenti sul luogo del sinistro gli agenti della polizia stradale, per i rilievi scientifici, che indagano sulla dinamica dell'accaduto. Al momento pare che si protenda per il fatto che si sia trattato di un incidente autonomo e che non ci siano altri veicoli coinvolti.

A far luce su quanto successo saranno comunque le indagini. L'ipotesi è che a fargli perdere il controllo del veicolo a due rute possa essere stato un malore, una distrazione oppure l'attraversamento improvviso di qualche animale selvatico. Terminate le verifiche sul posto la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che stabilirà se procedere con l'autopsia o riconsegnarla alla famiglia per i funerali.