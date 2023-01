Incidente sull’A12 Roma-Civitavecchia, tamponamento tra 6 auto: un morto e 4 feriti Grave incidente sull’autostrada A12 Roma-Civitavecchia allo svincolo Cerveteri- Ladispoli. Un uomo è morto e quattro persone sono rimaste ferite.

Un morto e quattro feriti è il bilancio di un incidente stradale, che si è verificato nella serata di ieri lungo l'autostrada A12, Roma-Civitavecchia dopo lo svincolo per Cerveteri-Ladispoli. La vittima è un uomo, mentre altre quattro persone a seguito del sinistro hanno avuto bisogno di cure mediche e sono state trasportate in ospedale. L'incidente risale alla serata di sabato 7 gennaio ed è avvenuto nel territorio della provincia Nord di Roma, sul litorale. Secondo le informazioni apprese era poco prima delle ore 21.30, a rimanere coinvolte sono state sei auto, che per cause non note e ancora in corso d'accertamento si sono scontrate all'altezza del chilometro 27, verso Roma. L'impatto è stato violento, un tamponamento che ha visto oltre alla vittima due feriti gravi.

Subito è arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, con l'avviso di diverse persone coinvolte. Sul posto sono arrivati vari mezzi di soccorso tra ambulanze e automediche, per intervenire in aiuto dei feriti. Data la gravità e la dinamica dell'incidente è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. I pompieri hanno dato il via alle operazioni, estraendo i feriti dalle lamiere delle macchine incidentate. Li hanno poi consegnati al personale sanitario, per il trasporto in ospedale. Per uno di loro non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso, a causa delle gravi ferite e traumi riportati sui quali non è stato possibile intervenire. I feriti sono stati trasportati all'ospedale Sant'Eugenio di Roma e all'Aurelia Hospital.

Al momento non si conoscono le loro attuali condizioni di salute. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il tratto di autostrada interessato dal sinistro tra Cerveteri e Torrimpietra è stato temporaneamente chiuso per agevolare le operazioni di soccorso e permettere in sicurezza i rilievi, con deviazione del traffico. Terminate le verifiche sul posto è stato riaperto e la circolazione è tornata alla normalità.