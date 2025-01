video suggerito

Incidente sull’A1 tra quattro auto: ci sono feriti, traffico e chilometri di code Un incidente tra quattro auto sull’A1 oggi pomeriggio ha provocato feriti, traffico e lunghe code verso Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

(Foto webcam Autostrade.it)

Traffico e chilometri di code lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli tra il bivio con la diramazione di Roma Sud e Valmontone in direzione di Napoli. La circolazione risulta congestionata a seguito di un incidente stradale, che ha coinvolto quattro veicoli con alcuni feriti. Da quanto si apprende fortunatamente non sarebbero gravi. Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 gennaio, intorno alle ore 16.

Incidente tra quattro auto sull'A1

Secondo quanto ricostruito finora a scontrarsi sono state quattro auto, mentre transitavano all'altezza del chilometro 585, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte della polizia stradale. A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio, che hanno assistito al sinistro e hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento di diversi mezzi di soccorso.

Le uscite consigliate

Inevitabili i disagi alla circolazione. Presenti sul posto gli agenti della polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia. Luceverde Roma sul social ‘X' segnala "Code in aumento tra Direzione Roma Sud e Valmontone". Per chi viaggia verso Napoli si consiglia di uscire a San Cesareo, transitare lungo la SS6 Casilina per poi rimmettersi in autostrada a Valmontone.

Nove vittime della strada nel Lazio da inizio 2025

Salgono a nove le vittime della strada a Roma nel Lazio da inizio 2025. L'ultima nella serata di martedì 10 gennaio è Rico Bresson, un trentaquattrenne originario delle Seychelles, investito e ucciso da un’automobile lungo via Salaria, all'altezza del civico 999 in zona Serpentara. Stando a quanto ricostruito a travolgerlo è stata una Opel Grandland, alla guida c'era un ventunenne.

Il conducente ha avuto bisogno di cure mediche, soccorso è stato trasportato con l'ambulanza all'ospedale Sant'Andrea, per gli accertamenti su droga e alcol nel sangue. Sulla dinamica indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del gruppo II Parioli. L'automobilista ha infatti urtato un autobus di linea, tutti e due i mezzi sono stati sequestrati.