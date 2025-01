video suggerito

Incidente a Roma, travolto un pedone: è Rico Bresson la nona vittima sulle strade del Lazio nel 2025 Rico Bresson, 34enne originario delle Seychelles, è stato investito e ucciso da un’automobile lungo via Salaria, in corrispondenza del civico 999 in zona Serpentara. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, è stato preso in pieno da una Opel Grandland guidata da un ragazzo di 21 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si chiamava Rico Bruce Bresson, aveva 34 anni, era originario delle Seychelles ma viveva da anni a Roma in zona Torrevecchia. È lui la nona vittima delle strade di Roma e del Lazio dall'inizio del 2025. La tragica media è di un morto ogni giorno. Un bilancio drammatico, ancora peggiore, finora, di quello fatto registrare nel 2024, un anno terribile per i numeri delle morti su strada.

Rico Bresson è stato investito e ucciso da un'automobile lungo via Salaria, in corrispondenza del civico 999 in zona Serpentara. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, è stato preso in pieno da una Opel Grandland guidata da un ragazzo di 21 anni. Quest'ultimo, rimasto ferito in seguito all'impatto con il pedone, è stato soccorso e trasportato all'ospedale Sant'Andrea di Roma, dove i medici hanno eseguito gli esami di rito per verificare i livelli di alcol e di sostanze stupefacenti nel sangue del conducente.

Secondo le prime indagini condotte dal personale del gruppo II Parioli della polizia di Roma Capitale, la Opel GrandLand condotta dal 21enne ha in seguito urtato anche un autobus di linea. E proprio il bus (senza passeggeri a bordo) potrebbe forse aver coperto in parte la visuale al guidatore, che quindi non sarebbe riuscito ad evitare l'impatto con il pedone 34enne. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, che tuttavia non hanno potuto fare niente per salvare la vita al ragazzo. Gli agenti hanno quindi rintracciato la mamma della vittima e le hanno comunicato la morte del figlio. Il riconoscimento ufficiale della salma è avvenuto presso l'obitorio del cimitero del Verano.