Incidente sull’A1 tra Pontecorvo e Cassino, scontro tra auto e tir: morto un militare L’incidente sull’A1 di questa mattina tra Pontecorvo e Cassino provocato dallo scontro tra un tir e un’auto: morto un militare di 51 anni, traffico in tilt.

A cura di Alessia Rabbai

Traffico sull’A1 (Immagine di repertorio)

Un militare di cinquantuno anni è la vittima di un incidente che si è verificato lungo l'autostrada A1 Roma-Napoli, nel territorio tra Pontecorvo e Cassino, all'altezza del chilometro 667. Il sinistro è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 6 dicembre, intorno alle ore 8.30. Per la vittima, della quale non è ancora stata resa nota l'identità, non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso.

A rimanere coinvolti nel sinistro sono due veicoli, un'auto e un tir, che si sono scontrati, per cause ancora non note e in corso d'accertamento. Secondo quanto appreso finora il militare era alla guida della sua vettura in corsia Sud, quando è finito contro il mezzo pesante. L'impatto è stato violento, diversi veicoli si sono tamponati, senza che fortunatamente gli automobilisti riportassero conseguenze gravi.

Traffico e code sull'A1 tra Pontecorvo e Cassino

Inevitabili i disagi alla circolazione a seguito del grave incidente, l'autostrada è stata temporaneamente chiusa verso Sud, per agevolare le operazioni di soccorso e l'intervento della polizia stradale. Data la dinamica del sinistro sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che sono arrivati insieme al personale sanitario, con diversi mezzi di soccorso. Presente anche il personale di Autostrade per l’Italia.

Sul tratto di autostrada interessato all'incidente stamattina ci sono stati traffico e code. A comunicare i disagi Autostrade per l'Italia, che su Twitter indica agli automobilisti in transito l'entrata consigliata verso Napoli Cassino e uscita consigliata provenendo da Roma Pontecorvo. Terminate le verifiche, rimossa la salma e i veicoli incidentati e liberata la carreggiata, la circolazione nel corso della mattinata è progressiavmente tornata alla normalità, con code residue in via di smaltimento.