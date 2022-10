Incidente sull’A1 tra Orvieto e Attigliano: tamponamento tra 3 mezzi pesanti, code verso Roma Un incidente tra tre mezzi pesanti lungo l’autostrada A1 tra Orvieto e Attigliano ha creato disagi gli automobilisti, con traffico e code verso Roma fino a 10 chilometri.

A cura di Alessia Rabbai

Traffico sull’A1 (Immagine di repertorio)

Traffico intenso e chilometri di code sull'autostrada A1 verso Roma stamattina presto, per un incidente stradale. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 6.30 di martedì 18 ottobre lungo la Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Orvieto e Attigliano. Ad essere coinvolti tre mezzi pesanti, che per cause non note e ancora in corso d'accertamento si sono tamponati. Non è chiaro al momento se ci siano feriti, sul posto a seguito della chiamata al 118 degli automobilisti di passaggio sono arrivati diversi mezzi di soccorso. Una mattinata d'inizio settimana di passione per gli automobilisti in viaggio verso la Capitale, con traffico congestionato e code registrate fino a 10 chilometri.

Traffico e code sull'A1 Milano-Napoli

Inevitabili i disagi alla circolazione dei veicoli lungo il tratto interessato dal sinistro. Fino al termine dell'intervento la circolazione è stata incanalata in un'unica corsia di marcia. La carreggiata infatti è stata temporaneamente chiusa, per agevolare le operazioni di soccorso e consentire in sicurezza i rilievi delle forze dell'ordine. Terminate le verifiche, poco prima delle ore 8, l'incidente è stato risolto, la carreggiata liberata e la circolazione è tornata progressivamente alla normalità, con traffico e code residue in corso di smaltimento.

Sul luogo dell'incidente arrivata la segnalazione sono infatti intervenuti il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso, i meccanici, gli agenti della polizia stradale e il personale della Direzione 5 Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Autostrade per l'Italia agli automobilisti diretti verso Roma ha consigliato di uscire a Valdichiana, percorrere il raccordo Siena-Perugia verso Perugia, l'E45 verso Orte e rientrare in A1 verso Roma.