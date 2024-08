Incidente sull’A1 tra Ferentino e Anagni tra camion e auto: traffico e code

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Traffico e code lungo l'autostrada A1 per un incidente stradale avvenuto oggi, martedì 13 agosto. A scontrarsi per cause non note e ancora in corso d'accertamento sono stati un camion e un'auto. Sul posto sono giunti diversi mezzi di soccorso, tra i quali un'eliambulanza. Lo scontro si è verificato nel tratto compreso tra Ferentino e Anagni, verso Roma. Ad informare gli automobilisti del sinistro è Autostrade per l'Italia "sulla A1 Milano-Napoli, tra Ferentino e Anagni, in direzione di Roma, si registrano cinque chilometri di coda in diminuzione, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 607 nel quale sono rimasti coinvolti un'auto ed un camion. Il traffico scorre su tre corsie" si legge in una nota. Per quanto riguarda invece i percorsi alternativi consiglia: "A coloro che viaggiano verso Roma, uscire a Ferentino e rientrare in autostrada ad Anagni dopo aver percorso la SS 6 Casilina. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per L'Italia e tutti mezzi di soccorso”.