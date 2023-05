Incidente sull’A1 tra Cassino e Pontecorvo: bimba di 5 mesi in elisoccorso, feriti anche i genitori Quattro feriti, tra cui una bambina di 5 mesi è il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri sull’autostrada A1 tra Cassino e Pontecorvo. La piccola è stata trasportata con l’eliambulanza.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Incidente stradale sull'autostrada A1 tra Cassino e Pontecorvo in provincia di Frosinone. Il sinistro si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica 14 maggio. A rimanere ferite sono state quattro persone: due uomini, una donna e una bambina di cinque mesi. Quest'ultima è stata soccorsa e trasportata con l'eliambulanza al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, mentre i genitori e il conducente dell'altra vettura hanno riportato ferite di lieve entità.

Secondo quanto ricostruito finora la famiglia era in auto e stava viaggiando a bordo di una Fiat 500L quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrata con un'altra Fiat 500L guidata da un uomo anch'egli rimasto ferito, all'altezza appunto del tratto compreso tra Cassino e Pontecorvo.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario, che li ha soccorsi. Non molto distante dal luogo dell'incidente è atterrata l'eliambulanza. I sanitari hanno preso in carico la piccola e l'hanno trasferita in volo nel nosocomio romano. Anche i genitori e l'altro automobilista sono stati trasportati in ospedale e sottoposti agli accertamenti del caso. Presenti per i rilievi gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto gli accertamenti necessari al caso, per ricostruire la dinamica del sinistro. Inevitabili i disagi alla circolazione, con lunghe code fino al termine dell'intervento e alla rimozione dei veicoli incidentati. Terminate le operazioni di soccorso e le verifiche sul posto, la circolazione è stata ripristinata e il traffico è tornato alla normalità nel corso della serata.