Incidente sull'A1 tra Anagni e Valmontone: traffico e chilometri di code Un incidente stradale lungo l'A1 Milano-Napoli tra Anagni e Valmontone ha creato disagi al traffico, con lunghe code, in corso di smaltimento. Entrata consigliata verso Roma è Valmontone.

A cura di Alessia Rabbai

Le immagini delle code (Austostrade per l'Italia)

Aggiornamento: la circolazione sta tornando alla normalità, i mezzi sono stati rimossi e la carreggiata liberata. Le code sono in corso di smaltimento. Traffico e lunghe code sull'autostrada A1 Milano-Napoli per un incidente stradale. Il sinistro si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 26 agosto, nel tratto compreso tra Anagni e Valmontone, verso Roma. Come appreso da Fanpage.it ci sarebbero dei feriti lievi, non si è trattato fortunatamente di un incidente con esito mortale. A scontrarsi dalle prime informazioni apprese sono stati diversi mezzi all'altezza del chilometro 587. Inevitabili i disagi alla circolazione, con chilometri di coda date le operazioni di soccorso, l'intervento delle ambulanze e i rilievi delle forze dell'ordine.

Una sola corsia dell'A1 tra Anagni e Valmontone

Sul tratto d'autostrada interessata dall'incidente hanno lavorato i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia. La circolazione sull'A1 tra Anagni e Valmontone procede lungo una sola corsia, per agevolare l'intervento dei soccorritori e permettere gli accertamenti in sicurezza. Terminate le verifiche sul posto le corsie verranno regolarmente riaperte e la circolazione tornerà alal normalità. Ad avvisare gli automobilisti del disagio è anche Autostrade per l'Italia, che raccomanda a chi si trova alla guida lungo il tratto interessato dal sinistro, di fare attenzione.

Deviazioni sull'A1 verso Roma per incidente

Per quanto riguarda invece le deviazioni al traffico si consiglia per chi proviene da Napoli ed è diretto a Roma di uscire alla stazione di Anagni, passare per la strada statale 6 Casilina e rientrare in autostrada alla stazione di Valmontone. Al momento l'entrata consigliata per chi si trova in viaggio verso la Capitale è Valmontone.