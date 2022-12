Incidente sull’A1, tamponamento fra quattro camion: tratto chiuso fra Orte e Roma nord Incidente fra quattro camion sull’autostrada A1, con perdita del camion: tratto di strada chiuso fra Orte e Roma nord. Code da 12 chilometri.

A cura di Beatrice Tominic

Traffico sull’A1 (Immagine di repertorio)

Si è verificato questa mattina sull'autostrada A1, nel tratto che collega la capitale a Firenze, verso le ore 9: l'incidente, avvenuto al chilometro 525, ha coinvolto quattro mezzi pesanti. I quattro camion si sono scontrati e almeno uno fra loro avrebbe perso il proprio carico, che si è rovesciato sulla strada, invadendo la carreggiata nord in direzione di Firenze.

Incidente sull'A1, chiuso tratto di strada

Per permettere i rilievi del caso e la messa in sicurezza dell'area, dopo aver fatto scorrere il traffico in carreggiata di emergenza, è stato chiuso il tratto tra Orte e il bivio Diramazione Roma nord in direzione Roma, in particolare fra Attigliano e Orte, come si legge sul sito di Autostrade, dove arrivano gli aggiornamenti in tempo reale. Secondo quanto riportato dal servizio, presente su Twitter, di Luceverde Roma, si sono già 12 km di coda tra Magliano Sabina e il bivio per Roma nord per Roma.

L'incidente sull'autostrada A1

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale e i medici e gli infermieri del 118, oltre agli operatori del personale di Autostrade per l'Italia. Verso Firenze, la circolazione è su una sola corsia, mentre in direzione Roma i punti critici che dipendono dall'incidente sono diversi. Le zone di maggiore traffico registrate sono quelle all'altezza di Fiano Romano e Ponzano Romano.