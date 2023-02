Incidente sull’A1, si schianta con l’auto sulla Roma – Napoli: gravissimo chirurgo del Cardarelli L’uomo è stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale San Camillo di Roma, dove è stato operato per un trauma cranico. Ancora da accertare le cause dell’incidente.

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente questa mattina verso le 9 sull'A1, sul tratto laziale della Roma – Napoli. Un uomo è rimasto coinvolto in un incidente stradale, e ha riportato ferite molto gravi. Si tratta di un chirurgo del Cardarelli di Napoli trasportato d'urgenza con l'eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma, dove è stato operato per un trauma cranico. L'uomo si trova ricoverato in prognosi riservata, non è chiaro se sia in pericolo di vita o meno.

Al momento le cause dell'incidente non sono ancora note. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale per indagare sul sinistro. Non è chiaro se si sia trattato di un incidente autonomo oppure di uno scontro che ha viste coinvolte più auto.

Le condizioni dell'uomo sono apparse sin da subito gravissime. Per evitare di perdere tempo prezioso, il 118 ha deciso di trasferirlo al San Camillo con l'eliambulanza, dove è arrivato con lesioni molto serie. Operato d'urgenza, è ancora in prognosi riservata e affidato alle cure dei medici, che lo monitorano costantemente.