Incidente sull’A1 a Valmontone tra auto e due tir, uno prende fuoco: traffico e chilometri di code

A cura di Alessia Rabbai

Traffico sull'A1

Incidente lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli, dove la circolazione è rimasta bloccata per diverse ore, con traffico e chilometri di code, poi tornata alla normalità. Il sinistro è avvenuto nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 maggio nel tratto compreso tra il bivio con la diramazione di Roma sud e Valmontone, verso Napoli. A scontrarsi sono stati due tir e un'auto, non è chiaro al momento se ci siano feriti.

Uno dei tir coinvolti nell'incidente ha preso fuoco

Secondo le informazioni apprese l'auto e i due tir si sono scontrati lungo l'autostrada A1, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, uno dei due mezzi pesanti ha preso fuoco all'altezza del chilometro 581. L'incidente ha provocato disagi inevitabili, con chiusure e code, fino a quando i mezzi pesanti non sono stati rimossi e la carreggiata liberata. Un mercoledì di passione per gli automobilisti in transito, diretti al lavoro molto presto. Sul posto, arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sono intervenuti il personale sanitario in ambulanza, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale, per gli accertamenti di rito e per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Tratto dell'A1 coinvolto nell'incidente riaperto

Il tratto interessato dall'incidente è stato riaperto intorno alle ore 9 e le code sono state smaltite nell'arco della mattinata. La situazione è tornata progressivamente alla normalità. A risultare congestionata ed impraticabile è stata la parte di autostrada compresa tra il bivio con la A24 Roma-Teramo e Valmontone in direzione Napoli e tra Colleferro e il bivio con la Diramazione di Roma sud in direzione Roma/Firenze, dove si sono registrati diversi chilometri di coda e con lunghi tempi di percorrenza.