Incidente sulla via Pontina: tamponamento fra due auto, una prende fuoco. Rallentamenti verso Roma Un’auto in transito ha preso fuoco dopo aver tamponato quella che si trovava davanti, lungo la via Pontina: traffico paralizzato in direzione nord, verso Roma.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

È accaduto questa mattina, mercoledì 26 aprile 2023, lungo la via Pontina, la strada statale 148, poco prima delle ore 8. All'altezza del territorio di Aprilia, in provincia di Latina, ha preso fuoco un'automobile in transito, una Ford Fiesta, nella parte anteriore. Secondo le prime ricostruzioni, l'incendio sarebbe scoppiato a seguito di un tamponamento con l'automobile che stava transitando davanti al chilometro 45 della strada, in direzione Roma. Verso la capitale, da quel momento, si sono sviluppate lunghe code di traffico.

L'arrivo dei soccorsi: nessuna persona ferita

Non appena allertati, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno immediatamente provveduto a spegnere le fiamme che avevano avvolto la parte anteriore della vettura, mentre era ancora in transito e hanno svolto le operazioni di messa in sicurezza dell'area. Oltre a loro in breve tempo hanno raggiunto la zona anche gli agenti della polizia stradale, arrivati da Terracina, che hanno provveduto a svolgere i rilievi di rito sul sinistro fra le auto e a gestire la viabilità del tratto di strada, completamente congestionato. Fortunatamente a seguito dell'incidente le persone che si trovavano a bordo dei veicoli coinvolti nel tamponamento non hanno riportato ferite.

Via Pontina, traffico bloccato verso Roma

Diversamente, invece, ci sono stati forti disagi alla circolazione, soprattutto verso la capitale. Le code verso nord, in direzione Roma, sono lunghe alcuni chilometri: moltissime le auto e i veicoli rimasti bloccati lungo la via Pontina. I rallentamenti si sono registrati in gran parte della mattinata e soltanto adesso la situazione sta tornando alla normalità.