Incidente sulla via del Mare, Ferrari contromano si schianta su un’auto

A cura di Enrico Tata

Una Ferrari contromano ha provocato un gravissimo incidente su via dei Romagnoli a Ostia. Stando a quanto si apprende, la Ferrari ha preso in pieno una Ford Fiesta che poi, a sua volta, si è scontrata con una Chevrolet. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 e gli agenti della polizia del X gruppo Mare. Questi ultimi si sono occupati di una difficile gestione del traffico, rimasto bloccato in zona per diverse ore. La strada, in particolare, è rimasta bloccata in entrambe le direzioni fino alle 21. L'incidente sarebbe avvenuto nel pomeriggio.

Le automobili, come si vede nelle fotografie postate sui gruppi Facebook del quartiere, sono state completamente distrutte a causa della violenza dell'iimpatto. Uno dei conducenti è stato estratto dall'abitacolo dai pompieri ed è stato trasportato in ambulanza in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Eugenio. Si tratta di un'anziano di 56 anni, che si trovava alla guida della Ford Fiesta. Sconosciute le sue attuali condizioni di salute. Per diverse ore, come detto, gli automobilisti sono rimasti in coda tra via dei Romagnoli e la via del Mare. Secondo alcuni testimoni, la causa dell'incidente sarebbe da attribuire alla velocità troppo alta della macchina sportiva. La Ferrari avrebbe urtato un altro veicolo e poi sarebbe stata sbalzata sull'opposta corsia di marcia. Lì sarebbe avvenuto l'incidente frontale con la Ford Fiesta guidata dall'anziano. La dinamica di quanto accaduto, comunque, è ancora tutta da accertare.