Incidente sulla Tiburtina tra moto e jeep: Alessandro muore a 37 anni Vicovaro è in lutto per la morte di Alessandro Maiorani, vittima di un incidente stradale con la sua moto avvenuto lunedì scorso sul via Tiburtina.

A cura di Alessia Rabbai

Alessandro Maiorani

È morto a trentasette anni Alessandro Maiorani, vittima di un incidente stradale avvenuto lunedì scorso 20 giugno lungo via Tiburtina. La moto a bordo della quale viaggiava è finita contro con una jeep, un impatto violento che non gli ha purtroppo lasciato scampo. Maiorani era di Vicovaro, centro di poche migliaia di abitanti dell'Area metropolitana di Roma Capitale. In paese era molto conosciuto, soprannominato Jeff, era tra i gestori del pub Kilkenny e impegnato nel calcio locale. Appresa la notzia della sua improvvisa scomparsa la comunità si è stretta intorno alla famiglia, in attesa che la salma riceva il nulla osta e vengano celebrati i funerali, per dargli l'ultimo saluto.

Tanti i messaggi di cordoglio, tra i quali quello del sindaco Fiorenzo De Simone: "Pieni dei colori e delle voci di un fine settimana caldo e memorabile, ci ritroviamo improvvisamente vuoti, in apnea, sul fondo di un baratro buio, gelido, irreale – scrive su Facebook il primo cittadino – Questa sera avrei scritto di calcio e della grande festa che avremmo fatto per celebrare alla vicovarese un traguardo storico di cui tu, proprio tu, sei stato uno degli artefici principali. Niente. Solo dolore, inquietudine, amarezza. Alessandro era un sindaco senza fascia tricolore ma con addosso, stampati sulla pelle, i colori verde-arancio".

L'incidente sulla Tiburtina nel quale è morto Alessandro Maiorani

Sull'incidente nel quale è morto Alessandro Maiorani indagno le forze dell'ordine, che hanno svolto i rilievi del caso e lavorano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Dalle prime informazioni pare che avrebbe perso il controllo della moto mentre stava tornando a casa e tamponato la jeep che aveva davanti e che stava svoltando a sinistra nel territorio tra Tivoli e Vicovaro. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, per Alessandro non c'è stato purtroppo nulla da fare. Giunti sul posto con l'ambulanza, i paramedici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il conducente della jeep è rimasto illeso. Terminati gli accertamenti sul posto, la salma è stata trasferita all'obitorio di Tor Vergata.