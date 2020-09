in foto: Immagine di repertorio

Traffico e rallentamenti a Roma, oggi più che mai particolarmente intasata a causa del traffico. Dal pomeriggio di oggi si segnalano automobilisti in coda da ore sulla Tangenziale Est, chiusa all'altezza dello svincolo dell'A24 in direzione Salaria. La causa del traffico è un incidente stradale: per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate, bloccando completamente la circolazione stradale. Il sinistro non è fortunatamente grave, i conducenti e i passeggeri delle vetture stanno bene. Sul posto, per i rilievi del caso e mettere in sicurezza la zona, la polizia locale, giunta con diverse pattuglie. Si sta aspettando che la ditta incaricata completi la pulizia e la messa in sicurezza della strada. Dopodiché potrà essere riaperta. Molti gli automobilisti che stanno aspettando da ore che la situazione si sblocchi.

Traffico a Roma, numerosi i sinistri nella capitale

Quello di oggi non è l'unico incidente avvenuto a Roma. Diversi i sinistri che si sono verificati nelle ultime ore e che hanno causato traffico e lunghe code che hanno paralizzato la città. Dal pomeriggio di oggi si segnalano rallentamenti in diverse zone: via Ardeatina, tra via delle Sette Chiese e il Grande Raccordo Anulare. Viale Jonio, all'altezza di via Montecassino. Via Cilicia, tra piazza Tuscolo e via Cristoforo Colombo. Via di Tor Carbone, con rallentamenti sull'Appia Antica e piazza Bocca della Verità. Un martedì da dimenticare, e che per molti non è ancora finito. Come per gli automobilisti e gli scooteristi incolonnati sulla Tangenziale Est e che nemmeno possono deviare per andare su altre strade.