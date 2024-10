video suggerito

Incidente sulla strada Migliara 53, scontro tra camion e auto: tre feriti, uno in eliambulanza Tre feriti, dei quali uno in codice rosso soccorso con l'eliambulanza, è il bilancio dell'incidente sulla strada Migliara 53 a Pontinia. A scontrarsi un'auto e un camion.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Tre persone ferite, delle quali una più grave soccorsa con l'eliambulanza è il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato lungo la strada Migliara 53 nel territorio di Pontinia, in provincia di Latina. Il sinistro è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, sabato 5 ottobre, a rimanere coinvolte sono state tre persone e i loro cani. A scontrarsi sono stati un camion e un'auto. Presenti sul posto per la ricostruzione della dinamica gli agenti della polziai locale, che hanno svolto i rilievi di rito.

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente la macchina, una Fiat Panda, stava percorrendo strada Migliara 53, dentro viaggiavano due uomini con i loro cani. Per cause non note e ancora in corso d'accertamento l'auto si è scontrata con un camion. A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e hanno chiesto l'intervento dei soccorsi per tre persone rimaste coinvolte in un incidente. Sul posto arrivata la segnalazione è giunto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso e i veterinari per i cani.

I paramedici hanno preso in carico i tre feriti, dei quali uno, più grave, è stato trasportato con l'eliambulanza in ospedale e consegnato ai medici per gli accertamenti del caso. Anche i cani hanno avuto bisogno di cure e sono stati soccorsi dai veterinari, che si sono occupati di loro. Gli altri due feriti sono stati trasporati con l'ambulanza in ospedale. Inevitabili i disagi alla circolazione, con il tratto di strada interessato dall'incidente che è rimasto chiuso per le verifiche di rito e poi riaperto. I mezzi sono stati sottoposti a sequestro, per successivi ulteriori accertamenti.