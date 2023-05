Incidente sulla Roma-Fiumicino, perde il controllo dell’auto: “Nessuno lo ha soccorso” Una cittadina ha segnalato sui social network un incidente stradale lungo la Roma-Fiumicino in cui è rimasto coinvolto un automobilista. Nessuno a suo dire si sarebbe fermato a prestargli soccorso.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Incidente stradale sull'autostrada A91 Roma-Fiumicino all'altezza dello svincolo per Magliana. Il sinistro si è verificato nella notte tra sabato 14 e domenica 15 maggio in direzione Roma. A segnalare l'accaduto è stata una cittadina sui social network su un gruppo di quartiere della periferia romana, che ha raccontato di come un ragazzo abbia perso il controllo della sua auto e nessuno l'abbia soccorso. "Stava tornando a casa da suo figlio piccolo di neanche quattro anni, era stanco, aveva lavorato – si legge nel post denuncia – Scrivo questo post sperando che arrivi a chi, senza vergogna, senza senso civico e senza nulla di umano, ha proseguito senza fermarsi a prestare soccorso". A fargli perdere il controllo dell'auto da quanto si apprende in un primo momento sarebbe stato un colpo di sonno improvviso.

L'incidente, la cui esatta dinamica al momento non è nota, si sarebbe verificato intorno alle ore 4 del mattino, circa due chilometri e mezzo prima dell'entrata per Magliana. Secondo quanto segnala la donna nessuno degli automobilisti in transito lungo quel tratto di strada si sarebbe fermato a vedere come stesse, né avrebbe chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, per chiedere l'intervento di un'ambulanza. Da quanto si apprende fortunatamente l'uomo non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e il personale sanitario. I poliziotti verificheranno se lungo quel tratto di autostrada siano presenti le telecamere di videosorveglianza, che possano aver immortalato l'accaduto.