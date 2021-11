Incidente sulla Pontina tra due auto, tre feriti tra cui una donna incinta: grave un 50enne La via Pontina è stata chiusa diverse ore per consentire i rilievi, il 50enne è stato portato in ospedale per le cure. Disagi anche questa mattina, con un incidente in direzione Roma.

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente questa notte su via Pontina. All'altezza di Castel di Decima, in direzione Roma, due auto si sono scontrate per cause ancora da accertare. Ad avere la peggio un uomo di cinquant'anni, trasportato in ospedale in codice rosso. Feriti solo in maniera lieve i passeggeri dell'altra macchina, un uomo e una donna e in stato di gravidanza. Il sinistro è avvenuto dopo la mezzanotte, la via Pontina è stata chiusa per diverse ore al fine di consentire i rilievi da parte delle forze dell'ordine, il trasporto in ospedale dei feriti, e la rimozione delle macchine dalla strada, in modo da mettere in sicurezza la zona. Sul posto, anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Pomezia. Gravi disagi per le persone che in quel momento stavano percorrendo la Pontina: le macchine sono state fatte uscire a Castel Romano, alcune auto sono dovute andare in retromarcia fino al punto di uscita.

Via Pontina, traffico e rallentamenti in direzione Roma

Quello avvenuto stanotte non è l'unico incidente che ha interessato la Pontina nelle ultime ore. Stamattina un tamponamento tra due auto, che non sembra abbia causato fortunatamente feriti gravi, ha causato code e rallentamenti in direzione Roma. La via Pontina è una delle strade dove più si verificano incidenti, spesso anche gravi. Ogni mattina i pendolari sono costretti a un vero e proprio viaggio della speranza per spostarsi e raggiungere il lavoro, tra rallentamenti e incidenti che spesso bloccano gli automobilisti anche per diverse ore. Oggi, non fa eccezione: complice il maltempo poi, i disagi e il traffico potrebbero aumentare nel corso della giornata.