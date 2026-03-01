Incidente sulla neve, bimbo di 10 anni sugli sci si schianta contro il ghiaccio: elitrasportato a Roma

Sabato nero sulle piste da sci di Campocatino, sui Monti Ernici, nel Frusinate, dove si sono verificati due incidenti nella giornata di ieri, sabato 28 febbraio 2026. Ad avere la peggio un bambino di 10 e, nel pomeriggio, una ragazza di venti: entrambi sono stati raggiunti da un'eliambulanza e poi condotti in ospedale a bordo dell'elisoccorso. Il piccolo è stato portato all'ospedale Bambino Gesù, la ventenne, invece, all'ospedale di Latina. Così la giornata di sport invernale si è trasformata in un doppio intervento di soccorso.

Lo schianto sul ghiaccio: come sta il bimbo di 10 anni

Il primo incidente si è verificato nel corso della mattina quando un bambino di dieci anni che si stava impegnando in una lunga discesa ha perso il controllo degli sci. Non è chiaro ancora cosa sia successo: ciò che è certo è che la discesa si è conclusa con una caduta rovinosa sulla neve ghiacciata. L'impatto è stato molto violento e ha causato una frattura del femore.

L'allarme è scattato immediatamente e in poco tempo sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i tecnici del corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico della stazione di Collepardo. Prima di iniziare le manovre di stabilizzazione del ragazzino è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso che è arrivato in breve tempo sul posto. L'eliambulanza ha fatto salire a bordo il ragazzino e lo ha trasferito d'urgenza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma dove si trova ancora adesso. La prognosi resta riservata, ma sembra non si trovi fortunatamente in pericolo di vita.