Incidente mortale sulla Nettunense. Damiano Licciardello, di cinquantatré anni, è morto investito da una Volkswagen Touareg mentre camminava sulla strada statale. A riportare la notizia dell'incidente, avvenuto intorno alle 22.30 di sabato sera 19 giugno, è il giornale locale Latina Oggi. Il violento impatto si è verificato nei pressi della stazione ferroviaria Campo di Carne, poco distante dal borgo di Aprilia. Stando a quanto si apprende, pare che il cinquantatreenne stesse camminando, per motivi ancora da chiarire, al centro della strada, quando è stato travolto e ucciso dall'auto. Sul caso stanno indagando i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, coordinati dal comandante Riccardo Barbera, per capire le ragioni che hanno spinto l'uomo a percorrere a piedi la Nettunense, strada ad alto scorrimento.

Incidente mortale sulla Nettunense, traffico bloccato per oltre un'ora

Poco prima del tragico incidente, una chiamata nella tarda serata di sabato è arrivata ai carabinieri del reparto territoriale per segnalare la presenza di un uomo al centro della strada sulla Nettunense. Poco dopo un'auto ha travolto e ucciso il cinquantatreenne Damiano Licciardello. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori del 118 intervenuti sul posto, l'uomo è morto nel giro di pochi minuti a causa delle gravissime lesioni riportate nell'impatto. Sul luogo dell'incidente i carabinieri hanno eseguito i rilievi e raccolto le dichiarazioni del conducente della Touareg che ha investito Licciardello. Da chiarire il perché l'uomo stesse camminando in tarda serata su una strada ad alto scorrimento. Adesso la salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha disposto l'autopsia per far luce sulle dinamiche della morte. Inevitabili i disagi al traffico che si sono verificati a seguito dell'incidente: la Nettunense, all'altezza di Campo di Carne, è rimasta bloccata per più di un'ora e la situazione è stata ripristinata solo intorno alle ore 24.