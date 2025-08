Incidente sulla Nettunense a Marino, auto travolge e uccide una donna mentre attraversa la strada

Immagine di repertorio

Un grave incidente stradale è avvenuto lungo via Nettunense a Marino, dove un'auto ha travolto e ucciso una donna. Il sinistro è avvenuto nel territorio della provincia di Roma nella mattinata di oggi, sabato 2 agosto. Da quanto si apprende la vittima è una donna di settantasei anni, per la quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e il personale sanitario in ambulanza.

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente erano circa le ore 8 e la donna stava attarversando via Nettunense quando, improvvisamente, un'auto in transito l'ha investita all'altezza del chilometro 0,700, nella frazione di Frattocchie. L'impatto è stato violento e l'anziana ha fatto un volo di diversi metri prima di finire riversa sull'asfalto. Alla guida della macchina c'era un ottantaseienne.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza. I soccorritori però non hanno purtroppo potuto fare nulla per salvarle la vita, nonostante i tentativi di rianimarla. La donna è deceduta sul posto. Presenti sul luogo dell'incidente per i rilievi scientifici i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti di rito e riscostruito la dinamica dell'accaduto. Al vaglio le responsabilità dell'automobilista.