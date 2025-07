Incidente sulla Migliara 53 a Sabaudia, auto travolge e uccide un uomo in bicicletta

Immagine di repertorio

Un grave incidente stradale è avvenuto lungo la strada Migliara 53 nel Comune di Sabaudia in provincia di Latina. Il sinistro si è verificato all'alba di oggi, venerdì 18 luglio. La vittima è un uomo di origini indiane di cui non è nota l'identità, probabilmente un bracciante che lavorava nei campi, per il quale non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita. È morto investito da un'auto, mentre si stava spostando in bicicletta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che si sono occupati di svolgere i rilievi scientifici.

Secondo le informazioni apprese al momento dell'incidente erano circa le ore 5.30, l'uomo stava pendalando in sella alla bici lungo la strada Migliara 53, probabilmente diretto a lavorare nei campi. Per cause non note e ancora in corso d'accertamento, un'auto che percorreva quel tratto lo ha investito all’altezza dell’incrocio con via Lungo Sisto. L'urto è stato violento e il ciclista è finito sull'asfalto. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza.

I soccorritori hanno cercato di rianimare il ferito, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il decesso è praticamente sopraggiunto sul colpo, a causa dei gravi traumi e delle ferite riportate a seguito dell'impatto con la macchina. Presenti sul luogo dell'incidente per i rilievi di rito i carabinieri della Stazione di Sabaudia, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto per accertare eventuali responsabilità a carico dell'automobilista.