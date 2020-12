Incidente sulla diramazione Roma Sud dell'Autostrada A1. Sono state rimaste coinvolte diversi mezzi, tra cui un tir e un autobus Cotral. Diverse persone sono rimaste ferite e due di queste, più gravi, sono state soccorse e trasportate d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale più vicino. Le fotografie sono state realizzate dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme alle forze dell'ordine.

L'incidente si è verificato oggi, 18 dicembre, alle ore 10,25 al chilometro 16 della diramazione Roma Sud. Sul posto la squadra di vigili del fuoco di Frascati. Coinvolti un autobus Cotral, un tir e due automobili. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale.

Altro incidente sull'A1: tir in fiamme in direzione Roma

Sull'autostrada A1 Milano-Napoli si è verificato anche un altro incidente in direzione di Roma. Tra Valdichiana e Chiusi un mezzo pesante che trasportava bombolette spray ha preso fuoco in corrispondenza di un cavalcavia. Durante le operazioni di spegnimento è stato chiuso il tratto di autostrada interessato dall'incidente. Agli utenti che da Firenze sono diretti verso Roma, si consiglia di uscire alla stazione di Valdichiana e proseguire in direzione Perugia per poi immettersi sulla E45 e rientrare in A1 alla stazione di Orte.