Incidente sulla Circonvallazione Cornelia, bus frena per evitare un pedone: due feriti Due passeggeri lievemente feriti è il bilancio della brusca frenata di un bus Atac 246 sulla Circonvallazione Cornelia per evitare d’investire un pedone.

A cura di Alessia Rabbai

Incidente sulla Circonvallazione Cornelia a Roma, dove un autobus Atac ha frenato all'improvviso e due persone sono rimaste ferite. Il sinistro risale al pomeriggio di oggi, mercoledì 2 febbraio, ed è avvenuto nel quadrante Nord Ovest della Capitale. Secondo le informaizoni apprese a rimenare coinvolta è stata una vettura Atac della linea 246, che presta servizio lungo il percorso tra i capolinea Malagrotta e Cornelia. Il conducente del mezzo pubblico da quanto ricostruito finora dai vigili urbani che indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto, sarebbe stato costretto a compiere una manovra improvvisa, per evitare d'investire una persona a piedi, che avrebbe attraversato la strada all'ultimo momento. C'è mancato poco infatti che l'autista lo travolgesse, perché appunto sarebbe comparso sulla carreggiata all'improvviso.

Due passeggeri lievemente feriti

Il conducente dell'autobus ha compiuto una brusca frenata al civico 65, all'altezza Casa di Cura Villa Benedetta, che ha provocato il ferimento lieve di due passeggeri, i quali viaggiavano a bordo del mezzo. I due sono stati sbalzati e hanno urtato contro l'interno della vettura, riportando alcune contusioni. Per entrambi, anche se non gravi, è stato necessario a ricorrere a cure mediche. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta d'intervento, sul posto è arrivato il personale sanitario, che li ha presi in carico e trasportati in codice giallo in ospedale. Presente per i rilievi gli accertamenti di rito gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del XIII Gruppo Aurelio, che hanno svolto le verifiche del caso e ricostruito la dinamica dell'accaduto.